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    Главная / Торги / Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 03:0031.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825138Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825138

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 11:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Приложение.Часть_3._Техническая_часть__Техническое_задание__к_ЗД___46_ЗП_от_.DOCX

    2._Приложение.Часть_2._Проект_договора_к_ЗД___46_ЗП_от_21.12.2020г..doc

    1._Закупочная_документация___46_ЗП_от_21.12.2020г..docx

    3._Протокол_по_оценке_и_сопоставлению_заявок_на_участие_запроса_предложений___33.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Юридический адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    Почтовый адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Контактный телефон

    +7 914 150-10-07

    Факс

    +7 4212 59-12-30

    Адрес электронной почты

    sidenkoMM@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиденко Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 03:00 GMT +331.12.2020 03:0031.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825138Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 03:0031.12.2020 03:0031.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825138Дата и время вскрытия заявок Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 02:0018.01.2021 02:0018.01.2021 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825138Подведение итогов не позднее Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 02:0018.01.2021 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825138Подведение итогов не позднее Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Начальная цена

    1 439 855,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением (закупочной документацией, техническим заданием, проектом договора)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Классификатор ОКПД2

    20.59.11.110

    Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.1

    Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829909/name/6006647183c1b8.75383740

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка пластинок ПФС-02 для нужд АО «Дальневосточное ПГО»"

    Кол-во: 51.5

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