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    Главная / Торги / Поставка товара (Изделия текстильные)

    Поставка товара (Изделия текстильные)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824532Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Изделия текстильные)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009824532

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Изделия текстильные)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 10:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Ориентировочный_график_поставки_296.xls

    Документация_296.docx

    Извещение_296.docx

    Оферта_Участника_296.xlsx

    Проект_договора_296.doc

    Техническое_задание_296.xlsx

    Техническое_предложение_296.xlsx

    Итоговый_протокол_296.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 930 671-27-31

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    anvasilyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Изделия текстильные)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824532Подведение итогов не позднее Поставка товара (Изделия текстильные)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Изделия текстильные)

    Начальная цена

    408 806,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара 7218 шт., 1228 пог. м., 3765 м., 34,65 кг., 16 рул. характеристики товара в соответствии с техническим заданием (раздел 6 документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада АО «Нижегородский водоканал» силами и за счет поставщика по адресу: 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 (УПД) покупателем.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    13.92.2

    Изделия текстильные готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.41

    Торговля оптовая текстильными изделиями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831496/name/60082edaecaf70.26943458

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая текстильными изделиями"

    Кол-во: 7218.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая текстильными изделиями"

    Кол-во: 1228.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля оптовая текстильными изделиями"

    Кол-во: 3765.00000

    "Позиция 4"

    "Торговля оптовая текстильными изделиями"

    Кол-во: 34.65000

    "Позиция 5"

    "Торговля оптовая текстильными изделиями"

    Кол-во: 16.00000

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