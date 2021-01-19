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    Главная / Торги / Оказание услуг по подаче, уборке, расстановке железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021 года

    Оказание услуг по подаче, уборке, расстановке железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 13:0019.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825570Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)ТемрюкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825570

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП429793

    Наименование закупки

    Оказание услуг по подаче, уборке, расстановке железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_Лот_2.7z

    Закупочная_документация_Лот_1.7z

    Протокол_1422.pdf

    Протокол_1422.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 918 634-77-17

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    BelosludtsevaYD@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белослудцева Яна Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 13:00 GMT +319.01.2021 13:0019.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825570Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)Темрюк

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 13:0019.01.2021 13:0019.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825570Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)Темрюк

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 16:0005.03.2021 16:0005.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)Темрюк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 16:0005.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)Темрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)

    Начальная цена

    24 642 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем оказываемых услуг в соответствии с 1.7 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 90 календарных дней (для СМСП - отсрочка 15 рабочих дней) - рекомендовано; Условия оказания услуг в соответствии с п.1, п. 2 и иными пунктами Технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    52.21.1

    Услуги, связанные с железнодорожным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    52.21.11

    Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг

    Документация лота

    Закупочная_документация_Лот_1.7z

    04.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/877362/name/605883bf70b2f4.49972632

    22.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг"

    Кол-во:

    Лот 2

    Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 13:00 GMT +319.01.2021 13:0019.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825570Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)Темрюк

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 13:0019.01.2021 13:0019.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825570Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)Темрюк

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2021 16:0015.02.2021 16:0015.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)Темрюк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 16:0015.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)Темрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)

    Начальная цена

    6 002 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем оказываемых услуг в соответствии с п. 1.7 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 90 календарных дней (для СМСП - отсрочка 15 рабочих дней) - рекомендовано; условия оказания услуг в соответствии с п. 1, п.2, и иными пунктами Технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    52.21.1

    Услуги, связанные с железнодорожным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    52.21.11

    Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг

    Документация лота

    Закупочная_документация_Лот_2.7z

    04.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/877381/name/605885df856453.13008682

    22.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг"

    Кол-во:

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