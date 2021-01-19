Лот 1

Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)