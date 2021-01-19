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Номер извещения
32009825570
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по подаче, уборке, расстановке железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 918 634-77-17
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
BelosludtsevaYD@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белослудцева Яна Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
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Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 13:00 GMT +319.01.2021 13:0019.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825570Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)Темрюк
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 13:0019.01.2021 13:0019.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825570Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)Темрюк
Подведение итогов не позднее
05.03.2021 16:0005.03.2021 16:0005.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)Темрюк
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.03.202105.03.2021 16:0005.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)Темрюк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подаче с выставочного пути на фронт погрузки-выгрузки и уборки с фронтов погрузки-выгрузки на выставочный путь железнодорожных вагонов маневровым локомотивом на период с января по 31 декабря 2021г(лот 1)
Начальная цена
24 642 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем оказываемых услуг в соответствии с 1.7 Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
52.21.1
52.21.11
Документация лота
Кол-во:
Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 13:00 GMT +319.01.2021 13:0019.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825570Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)Темрюк
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 13:0019.01.2021 13:0019.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825570Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)Темрюк
Подведение итогов не позднее
15.02.2021 16:0015.02.2021 16:0015.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825570Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)Темрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подаче со станции Темрюк на выставочный путь и уборки с выставочного пути на станцию Темрюк железнодорожных вагонов(лот 2)
Начальная цена
6 002 280,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем оказываемых услуг в соответствии с п. 1.7 Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
52.21.1
52.21.11
Документация лота
Кол-во:
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