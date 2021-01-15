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    Главная / Торги / Поставка бумаги и конвертов в марте-августе 2021

    Поставка бумаги и конвертов в марте-августе 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 11:0015.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825156Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги и конвертов в марте-августе 2021КемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009825156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/КЭС/0088

    Наименование закупки

    Поставка бумаги и конвертов в марте-августе 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 11:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    PL_32009825156_3.PDF

    договор_бумага.doc

    ЗД_ЗП_поставка__20_КЭС_0088_на_сайт.docx

    2021_бумага_ТЗ.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    3842 доб.719528

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги и конвертов в марте-августе 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 11:0010.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825156Подведение итогов не позднее Поставка бумаги и конвертов в марте-августе 2021Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги и конвертов в марте-августе 2021

    Начальная цена

    5 160 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п.1-8 - 650036, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Ленина, 90/4 и п.9-18 - 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Орджоникидзе, 18АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в течение 15 рабочих дней с момента поставки и предоставления Поставщиком оригиналов документов в соответствии с п. 3.5 договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838211/name/6013d1c1303d70.62617423

    29.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бумаги и конвертов в марте-августе 2021"

    Кол-во: 1.00000

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