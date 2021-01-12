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    Главная / Торги / Шасси базовое КамАЗ 63501 в количестве 1ед. к 15 февраля 2021г. согласно ТЗ возможна корректировка ТЗ по доп. опциям

    Шасси базовое КамАЗ 63501 в количестве 1ед. к 15 февраля 2021г. согласно ТЗ возможна корректировка ТЗ по доп. опциям

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048567Дата и время окончания срока приема заявок Шасси базовое КамАЗ 63501 в количестве 1ед. к 15 февраля 2021г. согласно ТЗ возможна корректировка ТЗ по доп. опциямИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048567

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    134-ИНМ-2020

    Наименование закупки

    Шасси базовое КамАЗ 63501 в количестве 1ед. к 15 февраля 2021г. согласно ТЗ возможна корректировка ТЗ по доп. опциям

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шасси_КамАЗ_63501_3025_52_УНБ_125х50СО_Геотехнокин__10.01.2020_.jpg

    Анкета_поставщика.docx

    Шаблон.(ИНМ).Договор.Поставка_с_заявкой.Общество-Покупатель.docx

    Извещение.docx

    ТЗ.docx

    ГП048567_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Юридический адрес

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    Почтовый адрес

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Контактный телефон

    +7 34126 8-92-90

    Факс

    +34 123 412 689 доб. 212

    Адрес электронной почты

    marina.kuznetsova@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шасси базовое КамАЗ 63501 в количестве 1ед. к 15 февраля 2021г. согласно ТЗ возможна корректировка ТЗ по доп. опциям

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 11:00 GMT +312.01.2021 11:0012.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048567Дата и время окончания срока приема заявок Шасси базовое КамАЗ 63501 в количестве 1ед. к 15 февраля 2021г. согласно ТЗ возможна корректировка ТЗ по доп. опциямИжевск

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 15:0015.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048567Подведение итогов не позднее Шасси базовое КамАЗ 63501 в количестве 1ед. к 15 февраля 2021г. согласно ТЗ возможна корректировка ТЗ по доп. опциямИжевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048567Подведение итогов не позднее Шасси базовое КамАЗ 63501 в количестве 1ед. к 15 февраля 2021г. согласно ТЗ возможна корректировка ТЗ по доп. опциямИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шасси базовое КамАЗ 63501 в количестве 1ед. к 15 февраля 2021г. согласно ТЗ возможна корректировка ТЗ по доп. опциям

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно п.8 Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Ижнефтемаш», 426063 г.Ижевск, ул.Орджоникидзе,2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно п.14 Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Адрес местонахождения

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826108/name/5ffe6ddbbd9a94.19193045

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шасси базовое КамАЗ 63501-3025-52"

    Кол-во: 1

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