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Номер извещения
32009824462
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара (Флокулянты)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
21.12.2020 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 930 671-27-31
Факс
--
Адрес электронной почты
anvasilyeva@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (Флокулянты)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 10:00 GMT +321.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824462Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Флокулянты)Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 10:00GMT +321.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009824462Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (Флокулянты)Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.01.202127.01.2021 16:0027.01.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009824462Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка товара (Флокулянты)Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
02.02.2021 16:0002.02.2021 16:0002.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824462Подведение итогов не позднее Поставка товара (Флокулянты)Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (Флокулянты)
Начальная цена
22 752 552,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара 48,342 тн., характеристики товара в соответствии с техническим заданием (раздел 6 документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка автомобильным транспортом Поставщика и за его счет: 1. Доставка флокулянтов 1,3 (указанных в тех. задании) производится на центральный склад – г. Н. Новгород, ул. Ларина, 20. 2. Доставка флокулянта 2 (указанного в тех. задании) производится на Нижегородскую станцию аэрации –г. Н. Новгород, наб. Гребного Канала,1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
20.14.64.000
20
Документация лота
Кол-во: 48.34200
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