Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Доставка автомобильным транспортом Поставщика и за его счет: 1. Доставка флокулянтов 1,3 (указанных в тех. задании) производится на центральный склад – г. Н. Новгород, ул. Ларина, 20. 2. Доставка флокулянта 2 (указанного в тех. задании) производится на Нижегородскую станцию аэрации –г. Н. Новгород, наб. Гребного Канала,1.Рассчитать логистику >