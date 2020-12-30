Предмет договора

Здание (Нежилое здание) общей площадью 489,8 кв. м, назначение: нежилое, этажность: 2, кадастровый номер: 64:34:200213:670, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 14.12.2012 сделана запись регистрации № 64:34:200213:670. Здание расположено на земельном участке общей площадью 3714 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для образовательной деятельности, кадастровый номер: 64:34:200604:5. Земельный участок предоставлен Администрацией Татищевского муниципального района Саратовской области в пользование Татищевская районная организация РОСТО (ДОСААФ) по договору аренды земельного участка от 27.02.2008 б/н на срок 49 (сорок девять) лет, о чем в ЕГРН 12.12.2008 сделана запись регистрации № 64-64-42/025/2008-537