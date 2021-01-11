Предмет договора

Здание (Нежилое здание полузакрытого стрелкового тира), общей площадью 682,1 кв. м, кадастровый номер: 37:23:010208:73,расположено по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.15-А, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 14.02.2011 сделана запись регистрации № 37-37-13/301/2010-141. Здание расположено на земельном участке, общей площадью 1235 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории спортивно-стрелкового тира и гаражей, кадастровый номер: 37:23:010208:24, с адресными ориентирами: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д.15-А, предоставленном Комитетом по управлению имуществом городского округа Вичуга в пользование ДОСААФ России по договору аренды земельного участка от 19.06.2009 № 1-62/09 на неопределенный срок.