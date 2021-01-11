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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Луначарского, д.13.
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Луначарского, д.13
Номер извещения
ГП048553
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (Дом военно-технического обучения ДОСААФ), общей площадью 1074,7 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 72:11:1401001:2023, расположенное по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Луначарского, д.13, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.04.2012 сделана запись регистрации № 72-72-06/036/2012-128. Здание расположено на земельном участке, общей площадью 669 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории спортивно-стрелкового тира и гаражей, с кадастровым номером: 72:11:1401005:154, с адресными ориентирами: Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Луначарского, д.13, предоставленном Администрацией Казанского муниципального района в пользование ПОУ «Ишимская АШ ДОСААФ России» по договору аренды земельного участка от 19.06.2009 № 1-62/09 сроком на 10 лет, о чем в ЕГРН 13.04.2015 сделана запись регистрации № 72-72/006-06/074/2014-203/2
Начальная цена
2197590.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
21-12-2020 09:41 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Луговкин Максим Евгеньевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 3919153851677
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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