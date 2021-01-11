Предмет договора

Здание (Дом военно-технического обучения ДОСААФ), общей площадью 1074,7 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 72:11:1401001:2023, расположенное по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Луначарского, д.13, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 19.04.2012 сделана запись регистрации № 72-72-06/036/2012-128. Здание расположено на земельном участке, общей площадью 669 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для территории спортивно-стрелкового тира и гаражей, с кадастровым номером: 72:11:1401005:154, с адресными ориентирами: Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Луначарского, д.13, предоставленном Администрацией Казанского муниципального района в пользование ПОУ «Ишимская АШ ДОСААФ России» по договору аренды земельного участка от 19.06.2009 № 1-62/09 сроком на 10 лет, о чем в ЕГРН 13.04.2015 сделана запись регистрации № 72-72/006-06/074/2014-203/2