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    Главная / Торги / Шасси базовое КамАЗ 43118 в количестве 11ед. согласно ТЗ

    Шасси базовое КамАЗ 43118 в количестве 11ед. согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048558Дата и время окончания срока приема заявок Шасси базовое КамАЗ 43118 в количестве 11ед. согласно ТЗИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048558

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    133-ИНМ-2020

    Наименование закупки

    Шасси базовое КамАЗ 43118 в количестве 11ед. согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 09:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Шасси_КАМАЗ_43118_3088_50_УНЦ_125х50К__20.11.2020___дополнения_новые_.pdf

    Шасси_КамАЗ_43118_3088_50_УС_50х14К_29.12.2020.pdf

    Шасси_КамАЗ_43118_3088_50_УНБ_125х50К__29.12.2020.pdf

    Шасси_КамАЗ_43118_3088_50_УНБ_125х32К__29.12.2020_.pdf

    Анкета_поставщика.docx

    Шаблон.(ИНМ).Договор.Поставка_с_заявкой.Общество-Покупатель.docx

    ГП048558_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Юридический адрес

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    Почтовый адрес

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Контактный телефон

    +7 34126 8-92-90

    Факс

    +34 123 412 689 доб. 212

    Адрес электронной почты

    marina.kuznetsova@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шасси базовое КамАЗ 43118 в количестве 11ед. согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 11:00 GMT +322.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048558Дата и время окончания срока приема заявок Шасси базовое КамАЗ 43118 в количестве 11ед. согласно ТЗИжевск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048558Подведение итогов не позднее Шасси базовое КамАЗ 43118 в количестве 11ед. согласно ТЗИжевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048558Подведение итогов не позднее Шасси базовое КамАЗ 43118 в количестве 11ед. согласно ТЗИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шасси базовое КамАЗ 43118 в количестве 11ед. согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно п.8 Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Ижнефтемаш», 426063 г.Ижевск, ул.Орджоникидзе,2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно п.14 Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Адрес местонахождения

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833265/name/600a98a2cbb6c3.66307577

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 (УНБ 125х50К)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 (УНБ 125х32К)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 (УС 50х14К)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Базовое шасси КамАЗ 43118-3088-50 (УНЦ-125х50К)"

    Кол-во: 2

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