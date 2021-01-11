Предмет договора

Здание (административное), назначение: нежилое, общей площадью 189,8 кв. м, кадастровый номер: 74:16:1305001:288, расположенное по адресу: Челябинская область, Назепетровский район, г. Назепетровск, ул. Ленина, д. 6, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 14.10.2011 сделана запись регистрации № 74-74-16/020/2011-46; Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 78,30 кв. м, кадастровый номер: 74:16:1305001:293, расположенное по адресу: Челябинская область, Назепетровский район, г. Назепетровск, ул. Ленина, д. 6, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 27.01.2011 сделана запись регистрации № 74-74-16/016/2010-409; Обекты расположены на земельном участке общей площадью 600 кв. м, кадастровый номер: 74:16:1305001:77, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зданий, предназначенных для учебных целей, с адресными ориентирами: Челябинская область, Назепетровский район, г. Назепетровск, ул. Ленина, д. 6, предоставленном администрацией Назепетровского муниципального района Челябинской области в пользование Местного отделения ДОСААФ России г. Назепетровска Челябинской области по договору аренды земельного участка от 14.05.2008 №25 сроком на 25 (двадцать пять) лет, о чем в ЕГРН 02.06.2008 сделана запись регистрации № 74-74-27/022/2008-407