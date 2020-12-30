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    Главная / Торги / Поставка радиодеталей для Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Поставка радиодеталей для Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824706Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиодеталей для Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009824706

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка радиодеталей для Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 10:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    НМЦД_радиодетали_ЯО.pdf

    Запрос_котировок_радиодетали_ЯО_ТЦОВД__21_12_2020.docx

    Протокол__2021_4__Подведение_итогов_запроса_котировок_в_эл._форме_СМП__32009824706.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка радиодеталей для Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824706Подведение итогов не позднее Поставка радиодеталей для Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиодеталей для Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Начальная цена

    430 848,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    27.40.14.000

    Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828107/name/60014c85e317c9.86410325

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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