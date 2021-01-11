аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. Коммунистическая, дом 22

Предмет договора

Земельный участок, общей площадью 4558 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, кадастровый номер: 03:16:340116:9, с адресными ориентирами: Республика Бурятия, р-н Прибайкальский, с.Турунтаево, ул. Коммунистическая, дом 22, принадлежащий на праве собственности Региональному отделению ДОСААФ России Республики Бурятия, о чем в ЕГРН 10.07.2020 сделана запись регистрации № 03:16:340116:9-03/058/2020-4