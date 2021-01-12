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Номер извещения
ГП048544
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Закупка нефтяного растворителя Нефрас С2 80/120».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
Контактный телефон
+7 3452 28-55-29
Факс
--
Адрес электронной почты
Nadezhda.Zarubina@utair.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зарубина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Сургут
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«Закупка нефтяного растворителя Нефрас С2 802/120».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 16:00 GMT +312.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048544Дата и время окончания срока приема заявок «Закупка нефтяного растворителя Нефрас С2 802/120». Сургут
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 16:0012.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048544Дата и время вскрытия заявок «Закупка нефтяного растворителя Нефрас С2 802/120». Сургут
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048544Подведение итогов не позднее «Закупка нефтяного растворителя Нефрас С2 802/120». Сургут
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Закупка нефтяного растворителя Нефрас С2 802/120».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,
628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51
19.20
Документация лота
Кол-во:
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