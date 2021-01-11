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Номер извещения
ГП048542
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Почтовый адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 3569153851677
Факс
--
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Луговкин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 15:00 GMT +311.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048542Дата и время окончания срока приема заявок Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431 Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 15:0012.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048542Дата и время вскрытия заявок Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431 Москва
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 15:0013.01.2021 15:0013.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048542Подведение итогов не позднее Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431 Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 15:0013.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048542Подведение итогов не позднее Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431
Начальная цена
170 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОСААФ РОССИИ
Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ
Адрес местонахождения
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
68.10.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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