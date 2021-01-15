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    Главная / Торги / Закупка трубопроводной задвижка стальная

    Закупка трубопроводной задвижка стальная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009830266Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубопроводной задвижка стальнаяКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009830266

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГГРЭС/0210

    Наименование закупки

    Закупка трубопроводной задвижка стальная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 10:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__25_3__Поставка_задвижек.pdf

    Приложение___2_ДОГ_Медведев_А.И...docx

    ТЗ_поставка_задвижки_стальной_.docx

    ЗП_нч_дн_без.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубопроводной задвижка стальная

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009830266Подведение итогов не позднее Закупка трубопроводной задвижка стальнаяКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубопроводной задвижка стальная

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата за поставленный Товар в течение 15 рабочих дней с момента поставкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Кемеровская область г. Калтан, ул. Комсомольская, 20,
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/857696/name/6038934f68fc79.28925335

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ100 РУ16 ФЛАНЦЕВАЯ ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ80 РУ16 ФЛАНЦЕВАЯ ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "ЗАДВИЖКА 30С964НЖ ДУ300 РУ25 ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД ГОСТ 10738-76"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ЗАДВИЖКА 30С964НЖ ДУ500 РУ25 ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД ГОСТ 10738-76"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ЗАДВИЖКА 30С964НЖ ДУ800 РУ25 ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД ГОСТ 10738-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ЗАДВИЖКА 30С64НЖ ДУ100 РУ25 ГОСТ 10738-76"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "ЗАДВИЖКА 30С64НЖ ДУ200 РУ25 ГОСТ 10738-76"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ150 РУ16 ПОД ПРИВОД ГОСТ 10738-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ЗАДВИЖКА 30С64НЖ ДУ250 РУ25 ГОСТ 10738-76"

    Кол-во: 2

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