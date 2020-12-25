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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для экскаватора Hyundai Robex 520LC-9S.

    Поставка запасных частей для экскаватора Hyundai Robex 520LC-9S.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009824099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для экскаватора Hyundai Robex 520LC-9S. 677009, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/,ГОРОД ЯКУТСК,УЛИЦА КАЛЬВИЦА, дом ДОМ 24Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009824099

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для экскаватора Hyundai Robex 520LC-9S.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 00:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__3_проект_договора.docx

    Приложение__2_Техзадание_Hyundai_Robex_520LC_9S_.docx

    Извещение запрос котировок -СМСП

    Итоговый_протокол__139_от_25.12.2020г.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 239

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GuzMV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузь М. В.

    Место рассмотрения предложений

    677009, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/,ГОРОД ЯКУТСК,УЛИЦА КАЛЬВИЦА, дом ДОМ 24

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для экскаватора Hyundai Robex 520LC-9S.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009824099Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для экскаватора Hyundai Robex 520LC-9S. 677009, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/,ГОРОД ЯКУТСК,УЛИЦА КАЛЬВИЦА, дом ДОМ 24

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для экскаватора Hyundai Robex 520LC-9S.

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    677009, РС(Я), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    28.92.6

    Части оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819638/name/5fe951dd5567c5.15964037

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Части оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    04.06.2020 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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