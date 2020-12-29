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    Главная / Торги / Поставка гидроцилиндров ВНС

    Поставка гидроцилиндров ВНС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825530Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроцилиндров ВНС620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009825530

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    760/83-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка гидроцилиндров ВНС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 12:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений__ред2.doc

    Извещение__документация__18419_Поставка_гидроцилиндров_р2.doc

    Проект договора

    32009825530.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гидроцилиндров ВНС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 06:00 GMT +329.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009825530Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидроцилиндров ВНС620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 06:0029.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009825530Дата и время вскрытия заявок Поставка гидроцилиндров ВНС620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009825530Подведение итогов не позднее Поставка гидроцилиндров ВНС620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидроцилиндров ВНС

    Начальная цена

    6 704 550,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    150 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара производится Покупателем денежными средствами на расчетный счет Поставщика в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счета-фактуры.; Однократная закупка; Все обязательства поставщика должны быть исполнены до 30.03.2021
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.12.11.110

    Гидроцилиндры

    Классификатор ОКВЭД2

    28.12

    Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823254/name/5fec33084e8ab9.21579853

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидроцилиндр ВНС 50.25.495"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Гидроцилиндр ВНС 55.45.3450-1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Гидроцилиндр ВНС 50.25.570-02"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Гидроцилиндр ВНС 80.65.1955-1"

    Кол-во: 30

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