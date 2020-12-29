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Номер извещения
32009824070
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для фронтального погрузчика Komatsu WA-500 3LK
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
21.12.2020 00:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
Почтовый адрес
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
Контактный телефон
+41 12 318 75 23 доб. 9
Факс
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Адрес электронной почты
GuzMV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гузь М. В.
Место рассмотрения предложений
677009, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/,ГОРОД ЯКУТСК,УЛИЦА КАЛЬВИЦА, дом ДОМ 24
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для фронтального погрузчика Komatsu WA-500 3LK.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для фронтального погрузчика Komatsu WA-500 3LK.
Начальная цена
2 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
677009, РС(Я), г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Адрес местонахождения
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
28.92.6
28.92
Документация лота
Кол-во: 1
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