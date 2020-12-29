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Номер извещения
32009823998
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытого запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ в цехе 105 на отм.-4.200 в осях 12-13/А-Б, 14-15/А-Б корпуса 21 (инв. №000012) на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
21.12.2020 08:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 48-03-59
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение ремонтных работ в цехе 105 на отм.-4.200 в осях 12-13/А-Б, 14-15/А-Б корпуса 21 (инв. №000012) на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.01.202115.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823998Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ в цехе 105 на отм.-4.200 в осях 12-13/А-Б, 14-15/А-Б корпуса 21 (инв. №000012) на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3. Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтных работ в цехе 105 на отм.-4.200 в осях 12-13/А-Б, 14-15/А-Б корпуса 21 (инв. №000012) на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3.
Начальная цена
2 434 910,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
43.21.10
43.21
Документация лота
Кол-во: 2434910.40000
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