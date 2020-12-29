открытого запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ в цехе 105 на отм.-4.200 в осях 12-13/А-Б, 14-15/А-Б корпуса 21 (инв. №000012) на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009823998 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытого запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ в цехе 105 на отм.-4.200 в осях 12-13/А-Б, 14-15/А-Б корпуса 21 (инв. №000012) на площадке 1 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ

Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ Юридический адрес 426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3, Почтовый адрес 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Контактный телефон +7 3412 48-03-59 Факс +7 3412 90-32-20 Адрес электронной почты 047@kupol.ru Ф.И.О. контактного лица Чернова Наталья Викторовна Место рассмотрения предложений Ижевск Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru