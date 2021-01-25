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Номер извещения
ГП048534
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт узлов и агрегатов бульдозеров Caterpillar D6R
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 07:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-32-53
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
chelishevno@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Челишев Никита Олегович
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт узлов и агрегатов бульдозеров Caterpillar D6R
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 13:00 GMT +325.01.2021 13:0025.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048534Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт узлов и агрегатов бульдозеров Caterpillar D6RМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
15.04.2021 08:0015.04.2021 08:0015.04.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048534Подведение итогов не позднее Ремонт узлов и агрегатов бульдозеров Caterpillar D6RМеждуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт узлов и агрегатов бульдозеров Caterpillar D6R
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ремонт агрегатов бульдозеров производится на территории Исполнителя. Доставка агрегатов в ремонт и обратно производится силами и за счет Исполнителя. После проведения капитального ремонта необходимо выполнить пуско-наладочные работы.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
45.20.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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