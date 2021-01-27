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Номер извещения
ГП048533
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт ГМП для транспортной техники БелАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 07:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-22-98
Факс
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Адрес электронной почты
Elenaicheva@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ичёва Елена Витальевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Ремонт ГМП для транспортной техники БелАЗ для нужд ООО "Мечел-Материалы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.01.2021 13:00 GMT +327.01.2021 13:0027.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048533Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт ГМП для транспортной техники БелАЗ для нужд ООО "Мечел-Материалы"Челябинск
Подведение итогов не позднее
24.02.2021 13:3024.02.2021 13:3024.02.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048533Подведение итогов не позднее Ремонт ГМП для транспортной техники БелАЗ для нужд ООО "Мечел-Материалы"Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт ГМП для транспортной техники БелАЗ для нужд ООО "Мечел-Материалы"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
45.20.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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