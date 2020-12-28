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Номер извещения
32009823822
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО "БКС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
21.12.2020 07:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-95
Факс
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Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калимуллин Артем Асхатович
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»
Начальная цена
475 890,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А
14.12.11.120
14.12
Документация лота
Кол-во: 81.00000
Кол-во: 103.00000
Кол-во: 44.00000
Кол-во: 7.00000
Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»
Начальная цена
393 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А
15.20.32.122
15.20
Документация лота
Кол-во: 181.00000
Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»
Начальная цена
348 190,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А
32.99.11.160
32.99
Документация лота
Кол-во: 54.00000
Кол-во: 5130.00000
Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»
Начальная цена
169 733,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -
652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А
14.12.30.150
14.12
Документация лота
Кол-во: 2574.00000
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