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    Главная / Торги / Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО "БКС"

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО "БКС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009823822

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО "БКС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 07:41

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_БКС__от_БКС_21_12_2020.doc

    38_БКС_итог.pdf

    38_БКС_итог.pdf

    38_БКС_итог.pdf

    38_БКС_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-95

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калимуллин Артем Асхатович

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823822Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    475 890,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.120

    Костюмы мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827774/name/60010ae19285a2.61929557

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 81.00000

    "Позиция 2"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 103.00000

    "Позиция 3"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 44.00000

    "Позиция 4"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 7.00000

    Лот 2

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823822Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    393 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.122

    Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827775/name/60010b30e12a70.42916937

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство обуви"

    Кол-во: 181.00000

    Лот 3

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823822Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    348 190,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.160

    Средства защиты головы и лица

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827776/name/60010b7fd34b13.20168690

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 54.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 5130.00000

    Лот 4

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823822Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви, СИЗ для нужд ООО «БКС»

    Начальная цена

    169 733,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БКС
    Все закупки и тендеры БКС

    Адрес местонахождения

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А, -

    652421, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ МИРА, 1, А

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.150

    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827777/name/60010be2513111.28311390

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 2574.00000

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