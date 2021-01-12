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    Главная / Торги / Выполнение работ по аттестации технологии сварки для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

    Выполнение работ по аттестации технологии сварки для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840607Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация технологии сваркиКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009840607

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГРЭС/0253

    Наименование закупки

    Выполнение работ по аттестации технологии сварки для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    24.12.2020 07:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Протокол_8_Аттестация__технологии_сварки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-13

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Olga.Slepukha@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепуха Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аттестация технологии сварки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 12:00 GMT +312.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840607Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация технологии сваркиКалтан

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840607Подведение итогов не позднее Аттестация технологии сваркиКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840607Подведение итогов не позднее Аттестация технологии сваркиКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аттестация технологии сварки

    Начальная цена

    552 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Калтан, ул. Комсомольская, д.20 ПАО "ЮК ГРЭС"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ. Срок выполнения работ с момента подписания договора по 31.03 .2021г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.2

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829855/name/60063d2583edb7.43679810

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аттестация технологии сварки"

    Кол-во: 1.00000

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