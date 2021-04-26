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    Главная / Торги / Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники

    Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.04.2021 09:0026.04.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048528Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники для нужд ООО "Мечел-Материалы"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048528

    Уникальный номер закупки

    ГПБ-06

    Номер закупки

    ГПБ-06

    Наименование закупки

    Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 06:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2.4_к_ТЗ_по_гц_Liebherr_904.xlsx

    Приложение___2.5_к_ТЗ_по_гц_САТ365.xlsx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Приложение_3._Проект_договора.doc

    Приложение_4._Протокол_разногласий_проект.docx

    Приложение___2.10_к_ТЗ_по_гц_Liebherr_964.xlsx

    Приложение___2.3_к_ТЗ_по_гц_FUCHS350D.xlsx

    Приложение_2._ТЗ.pdf

    Приложение___2.8_к_ТЗ_по_гц_Liebherr_576.xlsx

    Приложение___2.6_к_ТЗ_по_гц_САТ972.xlsx

    Приложение___2.7__к_ТЗ_по_гц_KOMATSU_PC400.xlsx

    Приложение___2.2_к_ТЗ_по_гц_FUCHS350C.xlsx

    Приложение___2.1_к_ТЗ_по_гц_FUCHS_331.xlsx

    Приложение___2.9_к_ТЗ_по_гц_САТ374.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-22-98

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Elenaicheva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ичёва Елена Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники для нужд ООО "Мечел-Материалы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.04.2021 09:00 GMT +326.04.2021 09:0026.04.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048528Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники для нужд ООО "Мечел-Материалы"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 13:3030.04.2021 13:3030.04.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048528Подведение итогов не позднее Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники для нужд ООО "Мечел-Материалы"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 13:3030.04.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048528Подведение итогов не позднее Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники для нужд ООО "Мечел-Материалы"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники для нужд ООО "Мечел-Материалы"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата стоимости оказанных услуг производится в течение 90 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и предоставления, оформленных в соответствии с НК РФ, счетов-фактур [условия оплаты рекомендуемые, подлежат изменению]

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.12.12.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и пневматического силового оборудования, кроме насосов, компрессоров, кранов и клапанов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт гидроцилиндров грузовых автомобилей и спецтехники"

    Кол-во: 1

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