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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для экскаватора Doosan S420 LC-V для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Поставка запасных частей для экскаватора Doosan S420 LC-V для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для экскаватора Doosan S420 LC-V для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для экскаватора Doosan S420 LC-V для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 06:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    ГП048527_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-60-94

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Fokeev@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фокеев Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для экскаватора Doosan S420 LC-V для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для экскаватора Doosan S420 LC-V для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    22.03.2021 10:0022.03.2021 10:0022.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048527Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для экскаватора Doosan S420 LC-V для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    22.03.202122.03.2021 10:0022.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048527Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для экскаватора Doosan S420 LC-V для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для экскаватора Doosan S420 LC-V для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. Включает все расходы по растаможиванию, упаковке и доставке товара до склада Покупателя Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 5

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.26

    Производство одноковшовых полноповоротных экскаваторов и погрузчиков

    Документация лота

    Документация

    29.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/877801/name/605950648411c5.77355891

    23.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сальник №180-00444"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Подшипник №109-00169"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Водило в сборе №230-00065"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Гидромотор поворота №2401-9309A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Рем.комплект гидроцилиндра ковшевого №2440-9294KT"

    Кол-во: 1

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