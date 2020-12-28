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    Главная / Торги / Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторождения

    Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048526Дата и время окончания срока приема заявок Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторожденияАчинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048526

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 06:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_ТЗ.docx

    Приложение_3_образец_векселя.docx

    Извещение_о_проведении_отбора.docx

    Приложение_1_Объем_закупки.docx

    Приложение_4_Документы_для_аккредитации.docx

    Приложение_5__Анкета_на__аффилированность.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-56-21

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Marina.Masanova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Масанова Марина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 17:00 GMT +328.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048526Дата и время окончания срока приема заявок Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторожденияАчинск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048526Подведение итогов не позднее Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторожденияАчинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048526Подведение итогов не позднее Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторожденияАчинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторождения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12.110

    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

    31.01.12.139

    Шкафы деревянные прочие

    31.01.12.150

    Тумбы офисные деревянные

    31.01.12.131

    Шкафы для одежды деревянные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для документов,размер 900х370х1980 мм,цвет Клен"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Шкаф для одежды,размер 800x580x1980 мм, цвет Клен"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Стол угловой с тумбой, размер 1520х1130х750 мм, угол правый, цвет Клен"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Стол угловой с тумбой, размер 1600х1100х750 мм, угол левый, цвет Клен"

    Кол-во: 3

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