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Номер извещения
ГП048526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 06:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Контактный телефон
+7 39151 3-56-21
Факс
--
Адрес электронной почты
Marina.Masanova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Масанова Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ачинск
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Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 17:00 GMT +328.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048526Дата и время окончания срока приема заявок Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторожденияАчинск
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048526Подведение итогов не позднее Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторожденияАчинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отбор поставщиков на поставку мебели по проекту перевода АГК на переработку руд Горячегорского месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУСАЛ АЧИНСК
Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
31.01.12.110
31.01.12.139
31.01.12.150
31.01.12.131
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
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