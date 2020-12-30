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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей среды

    Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей среды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 02:0030.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048525Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей средыр.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048525

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей среды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 04:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048525_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    borodinms@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей среды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 02:00 GMT +330.12.2020 02:0030.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048525Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей средыр.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 02:0030.12.2020 02:0030.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048525Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей средыр.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    05.02.2021 11:0005.02.2021 11:0005.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048525Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей средыр.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 11:0005.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048525Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей средыр.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей среды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации услуг. Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.113

    Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная_Документация.rar

    01.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841250/name/601a0648c074b2.02804550

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей среды"

    Кол-во: 1

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