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Номер извещения
ГП048525
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей среды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
21.12.2020 04:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
borodinms@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей среды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 02:00 GMT +330.12.2020 02:0030.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048525Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей средыр.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 02:0030.12.2020 02:0030.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048525Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей средыр.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
05.02.2021 11:0005.02.2021 11:0005.02.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048525Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей средыр.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации круглосуточного мониторинга качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров окружающей среды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
71.12.39.113
71.20.11.190
Документация лота
Кол-во: 1
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