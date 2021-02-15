Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь»

    Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2021 10:3015.02.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048524Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь» НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048524

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    25-2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 02:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048524_second_parts_protocol.rtf

    Приложение_Система_контроля.docx

    ТЗ_Техэксперт.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_оказание_услуг_ПО_Техэксперт__2_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-66-88

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Nina.Panenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Паненко Нина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.02.2021 10:30 GMT +315.02.2021 10:3015.02.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048524Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    15.02.2021 10:3015.02.2021 10:3015.02.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048524Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 17:0031.05.2021 17:0031.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048524Подведение итогов не позднее Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 17:0031.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048524Подведение итогов не позднее Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    63

    Услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935198/name/60ac874a59ec75.18394727

    25.05.2021

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_оказание_услуг_ПО_Техэксперт__2_.doc

    05.05.2021

    Приложение_Система_контроля.docx

    05.05.2021

    ТЗ_Техэксперт.docx

    05.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по адаптации и установке адаптированных баз данных информационно-справочной системы «Техэксперт» для АО ХК «Якутуголь»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    БИЗНЕС ПАРК ИЖОРА
    Запрос предложений № ГП225580
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения сублицензионного договора на предоставление неисключительного права использования программного обеспечения Microsoft.
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения сублицензионного договора на...
    591664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225606
    Приобретение системы резервного копирования и ПО для нужд ПАО ОМЗ
    Приобретение системы резервного копирования и ПО для нужд ПАО ОМЗ
    591729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    115 000
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Конкурентный отбор № 32211066439
    Оказание услуг на сопровождение системы информационно-правового обеспечения ГАРАНТ
    Оказание услуг на сопровождение системы информационно-правового обеспечения ГАРАНТ
    591270
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    840 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Северная Осетия - Алания республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП146930
    2453/13.10.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса Fujitsu Flex Frame
    2453/13.10.21/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса Fujitsu Flex Frame
    554623
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    7 229 774
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ООО «ПрофХолод»
    Запрос предложений № ГП213875
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    Выполнение работ по модернизации сети передачи данных предприятия
    589647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «ПрофХолод»
    Запрос предложений № ГП148765
    Выполнение работ (услуга) по созданию и вводу в промышленную эксплуатацию Личного кабинета клиента ООО «Профхолод»
    Выполнение работ (услуга) по созданию и вводу в промышленную эксплуатацию Личного кабинета...
    582864
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «БЕЛАЗ-24»
    Запрос предложений № ГП948273
    Сопровождение ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "1С"
    Сопровождение ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ "1С"
    303891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.01.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить