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    Главная / Торги / Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - авиационные компоненты к воздушным судам.

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - авиационные компоненты к воздушным судам.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 16:0018.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048523Дата и время окончания срока приема заявок Авиационные компоненты к ВС (12 ед.), в том числе: направленная антенна, блок гиромагнит. курса, блок НЧ, блок из системы, накопитель защ. бортовой, механизм концев. выключ., прибор командный (5 ед.), радиостанция, блок. Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - авиационные компоненты к воздушным судам.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт Остафьево

    Номер извещения

    ГП048523

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Авиационные компоненты к ВС (12 ед.), в том числе: направленная антенна, блок гиромагнит. курса, блок НЧ, блок из системы, накопитель защ. бортовой, механизм концев. выключ., прибор командный (5 ед.), радиостанция, блок.

    Начальная цена

    843074.08

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-12-2020 00:44 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    20.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_торгах_Агрегаты_январь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Авиационные компоненты к ВС (12 ед.), в том числе: направленная антенна, блок гиромагнит. курса, блок НЧ, блок из системы, накопитель защ. бортовой, механизм концев. выключ., прибор командный (5 ед.), радиостанция, блок

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (495) 719-23-06

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - авиационные компоненты к воздушным судам.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт Остафьево

    Номер извещения

    ГП048523

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Авиационные компоненты к ВС (99 ед.), в том числе: прибор командный (2 ед.), кран сливной (4 ед.), пассик ЗБН (8 ед.), блок коммут. высотомеров (2 ед.), блок преобраз. информац. (3 ед.), блок связи (2 ед.), блок трансформатор. тока, блок управления (2 ед.), вычислитель сервопривода (4 ед.), устройство ВУ-6Б (2 ед.), прибор комбинированный (2 ед.), датчик приборн. скорости (2 ед.), измеритель отношен. давления, индикатор ИСД-1 (5 ед.), индикатор топливомера ИТЗ-10-1, индикатор топливомера ИТЗ-9-1 (3 ед.), индикатор топливомера ИТП5-1 (2 ед.), датчик МВ-04-1 (9 ед.), блок центр. коммутации МН-15, блок центр. коммутации МН-16, электродвигатель (3 ед.), приемник воздушн. давлений (5 ед.), преобразователь, сигнализатор помпажа (2 ед.), пульт СД-75, пульт управления СО -72 (3 ед.), рулевой привод, радиоприемник маркерный, сигнализатор (5 ед.), устройство переговорное, термостружка-сигнализатор (3 ед.), автомат антиюзовый УА-54-1 (3 ед.), автомат антиюзовый УА-54-2 (3 ед.), автомат антиюзовый УА-58-10 (4 ед.),высотометр, указатель полож. закрыл., усилитель, электромагнитный тормоз, электромеханизм

    Начальная цена

    4050241.53

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-12-2020 00:44 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    20.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_торгах_Агрегаты_январь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Авиационные компоненты к ВС (98 ед.), в том числе: прибор командный (2 ед.), кран сливной (4 ед.), пассик ЗБН (8 ед.), блок коммут. высотомеров (2 ед.), блок преобраз. информац. (3 ед.), блок связи (2 ед.), блок трансформатор. тока, блок управления (2 ед.), вычислитель сервопривода (4 ед.), устройство ВУ-6Б (2 ед.), прибор комбинированный (2 ед.), датчик приборн. скорости (2 ед.), измеритель отношен. давления, индикатор ИСД-1 (5 ед.), индикатор топливомера ИТЗ-10-1, индикатор топливомера ИТЗ-9-1 (3 ед.), индикатор топливомера ИТП5-1 (2 ед.), датчик МВ-04-1 (9 ед.), блок центр. коммутации МН-15, блок центр. коммутации МН-16, электродвигатель (3 ед.), приемник воздушн. давлений (5 ед.), преобразователь, сигнализатор помпажа (2 ед.), пульт СД-75, пульт управления СО -72 (3 ед.), рулевой привод, радиоприемник маркерный, сигнализатор (5 ед.), устройство переговорное, термостружка-сигнализатор (3 ед.), автомат антиюзовый УА-54-1 (3 ед.), автомат антиюзовый УА-54-2 (3 ед.), автомат антиюзовый УА-58-10 (4 ед.),высотометр, указатель полож. закрыл., усилитель, электромагнитный тормоз, электромеханизм

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (495) 719-2306

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - авиационные компоненты к воздушным судам.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, пос. Рязановское, аэропорт Остафьево

    Номер извещения

    ГП048523

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Авиационные компоненты к ВС (486 ед.), в том числе: радиостанция, клапан обратный 154.03.7604.205, клапан обратный 154.03.7604.210 (3 ед.), усилитель электронный сдвоенный, тормоз 42С5181-100 (3 ед.), тормоз 42С5700-1850-01, теплообменник, изделие GPS-165 (2 ед.), система спутн. навигации (4 ед.), приемопередатчик, авиагоризонт (2 ед.), автомат защиты АЗЗК-2 (3 ед.), АЗЗК-5 (2 ед.), АЗЗК-7,5 (6 ед.), АЗРГ-5-2С (3 ед.), АЗРГ-10-2С (4 ед.), АЗРГК-5 (5 ед.), АЗРГК-2-2С (3 ед.), АЗРГК-25-2С (3 ед.), АЗРГК-30-2С (4 ед.), АЗРГК-5 (5 ед.), блок БВК-10 (2 ед.), блок коммутации (3 ед.), блок регулиров. частоты, рама, вычислитель ВБК-10-05 (5 ед.), указатель высоты, микровыключатель (5 ед.), вычислит. продол. канала (2 ед.), гироскопический агрегат (6 ед.), индикатор уровня маслаприемопередатчик, маска ДКМ-1М (2 ед.), загрузчик (2 ед.), ЗИП МК, измерител. комплекс давлен.ИКДРДа-830-530-0, ИКДРДа-830-820-3, индикатор уровня масла ИУ-7-1(2 ед.), ИУ-8-1 (2 ед.), самописец высоты (4 ед.), тормоз КТ 141Е-030-1, КТ 141Е-030-2 (2 ед.), КТ 141Е-030-3 (3 ед.), КТ 141Е-030-4 (4 ед.), диск тормозной КТ 141Е-070 (254 ед.), КТ 141Е-080-1 (7 ед.), КТ 141Е-080-2 (6 ед.), КТ-126-120 (6 ед.), сигнализатор МСТ-15А(2 ед.), МСТ-3,2 (2 ед.), МСТ-40А (26 ед.), МСТ-60А (16 ед.), МСТВ-0,5А (2 ед.), МСТВ-1,6 (3 ед.), МСТВ-2,2, насадок сливной НС-4-115 (2 ед.), огнетушитель ручной (7 ед.), датчик темпер. двухканал. (2 ед.), датчик опорных частот (2 ед.), прибор (3 ед.), переключатель 3х.позиц. (5 ед.), платформа коммутац., переключатель (3 ед.), панель стартер-генератора (3 ед.), индикатор, блок, сигнализатор скорости ССА-2-3, ССА-2А, блок из системы сигн.высот.эшел. ССВЭ-МПБ-М, ССП-2А (7 ед.), ССП-2А сер.2 (3 ед.), ССП-7 (2 ед.), указатель высоты, указатель скорости (2 ед.), указатель температуры УТ-7А (4 ед.), УТ-7АБ (3 ед.)

    Начальная цена

    8348174.59

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-12-2020 00:44 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    20.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_торгах_Агрегаты_январь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Авиационные компоненты к ВС (486 ед.), в том числе: радиостанция, клапан обратный 154.03.7604.205, клапан обратный 154.03.7604.210 (3 ед.), усилитель электронный сдвоенный, тормоз 42С5181-100 (3 ед.), тормоз 42С5700-1850-01, теплообменник, изделие GPS-165 (2 ед.), система спутн. навигации (4 ед.), приемопередатчик, авиагоризонт (2 ед.), автомат защиты АЗЗК-2 (3 ед.), АЗЗК-5 (2 ед.), АЗЗК-7,5 (6 ед.), АЗРГ-5-2С (3 ед.), АЗРГ-10-2С (4 ед.), АЗРГК-5 (5 ед.), АЗРГК-2-2С (3 ед.), АЗРГК-25-2С (3 ед.), АЗРГК-30-2С (4 ед.), АЗРГК-5 (5 ед.), блок БВК-10 (2 ед.), блок коммутации (3 ед.), блок регулиров. частоты, рама, вычислитель ВБК-10-05 (5 ед.), указатель высоты, микровыключатель (5 ед.), вычислит. продол. канала (2 ед.), гироскопический агрегат (6 ед.), индикатор уровня маслаприемопередатчик, маска ДКМ-1М (2 ед.), загрузчик (2 ед.), ЗИП МК, измерител. комплекс давлен.ИКДРДа-830-530-0, ИКДРДа-830-820-3, индикатор уровня масла ИУ-7-1(2 ед.), ИУ-8-1 (2 ед.), самописец высоты (4 ед.), тормоз КТ 141Е-030-1, КТ 141Е-030-2 (2 ед.), КТ 141Е-030-3 (3 ед.), КТ 141Е-030-4 (4 ед.), диск тормозной КТ 141Е-070 (254 ед.), КТ 141Е-080-1 (7 ед.), КТ 141Е-080-2 (6 ед.), КТ-126-120 (6 ед.), сигнализатор МСТ-15А(2 ед.), МСТ-3,2 (2 ед.), МСТ-40А (26 ед.), МСТ-60А (16 ед.), МСТВ-0,5А (2 ед.), МСТВ-1,6 (3 ед.), МСТВ-2,2, насадок сливной НС-4-115 (2 ед.), огнетушитель ручной (7 ед.), датчик темпер. двухканал. (2 ед.), датчик опорных частот (2 ед.), прибор (3 ед.), переключатель 3х.позиц. (5 ед.), платформа коммутац., переключатель (3 ед.), панель стартер-генератора (3 ед.), индикатор, блок, сигнализатор скорости ССА-2-3, ССА-2А, блок из системы сигн.высот.эшел. ССВЭ-МПБ-М, ССП-2А (7 ед.), ССП-2А сер.2 (3 ед.), ССП-7 (2 ед.), указатель высоты, указатель скорости (2 ед.), указатель температуры УТ-7А (4 ед.), УТ-7АБ (3 ед.)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (495) 719-2306

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - авиационные компоненты к воздушным судам.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, пос. Рязановское, аэропорт Остафьево

    Номер извещения

    ГП048523

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Авиационные компоненты к ВС (89 ед.), в том числе: индикатор (2 ед.), пульт тcas G 7490-39 (2 ед.), G7534-122 PS-578A, индикатор, декодер, кодировщик, TCAS 457400GB2101, борт.оборуд.спут.навигац., передатчик TTR-920, TTR-921, индикатор высоты, авигоризонт (3 ед.), антенна ка-92 071-01553-0200 (3 ед.), , антенна направленная, автомат запуска (2 ед.), панель запуска, блок Б4-ЯРII-200 (2 ед.), приемопередатчик БАКЛАН 20 (2 ед.), БАКЛАН 20Д (7 ед.), блок воздуш. параметров, блок гиромагнит. курса, блок регулиров. напряжен., блок согласования курса, привод-генератор, генератор, приемопередатчик, блок нч, запросчик сам. дальности, коррекционный механизм (2 ед.), малогабаритная гировертикаль МГВ-1СК (2 ед.), МГВ-1СУ8 (3 ед.), механизм концев. выключ. МКВ-41-2 (3 ед.), МКВ-42А-2 (3 ед.), МКВ-43М-2, насос НП-89Д (4 ед.), НП-89Д-1 (3 ед.), НП-89Д-3, насосная станция (2 ед.), датчик темпер. двухканал., пульт ПДУ-31 (5 ед.), пульт дистанцион. управлен. ПДУ-36 (4 ед.), прибор навигационный ПНП-72-14 (4 ед.), преобразователь ПТС-800АМ, ПЭ-11М (2 ед.), пульт СД-75 ПУА (2 ед.), устройство навиг.-посад. УНП (2 ед.), УНП-1

    Начальная цена

    5368304.96

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-12-2020 00:44 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    20.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_торгах_Агрегаты_январь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Авиационные компоненты к ВС (89 ед.), в том числе: индикатор (2 ед.), пульт тcas G 7490-39 (2 ед.), G7534-122 PS-578A, индикатор, декодер, кодировщик, TCAS 457400GB2101, борт.оборуд.спут.навигац., передатчик TTR-920, TTR-921, индикатор высоты, авигоризонт (3 ед.), антенна ка-92 071-01553-0200 (3 ед.), , антенна направленная, автомат запуска (2 ед.), панель запуска, блок Б4-ЯРII-200 (2 ед.), приемопередатчик БАКЛАН 20 (2 ед.), БАКЛАН 20Д (7 ед.), блок воздуш. параметров, блок гиромагнит. курса, блок регулиров. напряжен., блок согласования курса, привод-генератор, генератор, приемопередатчик, блок нч, запросчик сам. дальности, коррекционный механизм (2 ед.), малогабаритная гировертикаль МГВ-1СК (2 ед.), МГВ-1СУ8 (3 ед.), механизм концев. выключ. МКВ-41-2 (3 ед.), МКВ-42А-2 (3 ед.), МКВ-43М-2, насос НП-89Д (4 ед.), НП-89Д-1 (3 ед.), НП-89Д-3, насосная станция (2 ед.), датчик темпер. двухканал., пульт ПДУ-31 (5 ед.), пульт дистанцион. управлен. ПДУ-36 (4 ед.), прибор навигационный ПНП-72-14 (4 ед.), преобразователь ПТС-800АМ, ПЭ-11М (2 ед.), пульт СД-75 ПУА (2 ед.), устройство навиг.-посад. УНП (2 ед.), УНП-1

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (495) 719-2306

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - авиационные компоненты к воздушным судам.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Москва, пос. Рязановское, аэропорт Остафьево

    Номер извещения

    ГП048523

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Авиационные компоненты к ВС (23 ед.), в том числе: стекло ОТИ 293 (7 ед.), указатель световой СУ-2 (2 ед.), радиатор воздухо- воздушный 2385 (3 ед.), выключатель поперечной коррекции ВК-90М (3 ед.), блок трансформаторов БТ-4 (2 ед.), клапан обратный 3204 (2 ед.), прибор командный 6097, рама амортизационная РА-14 (2 ед.), стекло переднее левое ТСК.008.01.000-01

    Начальная цена

    761400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    21-12-2020 00:44 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    20.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_торгах_Агрегаты_январь_21.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Авиационные компоненты к ВС (23 ед.), в том числе: стекло ОТИ 293 (7 ед.), указатель световой СУ-2 (2 ед.), радиатор воздухо- воздушный 2385 (3 ед.), выключатель поперечной коррекции ВК-90М (3 ед.), блок трансформаторов БТ-4 (2 ед.), клапан обратный 3204 (2 ед.), прибор командный 6097, рама амортизационная РА-14 (2 ед.), стекло переднее левое ТСК.008.01.000-01

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (495) 719-2306

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

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