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    Главная / Торги / Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества - воздушное судно - вертолет Ка-226 RA-19303 (лот №1)

    Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества - воздушное судно - вертолет Ка-226 RA-19303 (лот №1)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048517Дата и время окончания срока приема заявок Воздушное судно - вертолет Ка-226 RA-19303, (включая: планер Ка-226 RA-19303, двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295840, двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295841Новый УренгойПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги в форме публичного предложения, проводимые в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи Имущества - воздушное судно - вертолет Ка-226 RA-19303 (лот №1)

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Номер извещения

    ГП048517

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Воздушное судно - вертолет Ка-226 RA-19303, (включая: планер Ка-226 RA-19303, двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295840, двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295841

    Начальная цена

    11800000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-12-2020 23:16 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    15.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    1._ИС_07.12.20_ВС.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с условиями извещения

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

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