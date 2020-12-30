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Номер извещения
32009823457
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
233/20.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка запасных частей к насосам типа Д
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
20.12.2020 22:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей к насосам типа Д (АО "ВИПОМ")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 15:30 GMT +330.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823457Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей к насосам типа Д (АО "ВИПОМ")Салават
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 15:3030.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823457Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей к насосам типа Д (АО "ВИПОМ")Салават
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823457Подведение итогов не позднее Поставка запчастей к насосам типа Д (АО "ВИПОМ")Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей к насосам типа Д (АО "ВИПОМ")
Начальная цена
200 547,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30
28.13
28.13
Документация лота
Кол-во: 17.00000
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