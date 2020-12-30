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    Главная / Торги / 231/20.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка толщиномера

    231/20.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка толщиномера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048515Дата и время окончания срока приема заявок Поставка толщиномера СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048515

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    231/20.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    231/20.12.20/ПВК/МИ/Э/СМСП Поставка толщиномера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    20.12.2020 20:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_652__от_01.02.2021.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка толщиномера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 15:30 GMT +330.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048515Дата и время окончания срока приема заявок Поставка толщиномера Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 06:0031.12.2020 06:0031.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048515Дата и время вскрытия заявок Поставка толщиномера Салават

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 12:0001.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048515Подведение итогов не позднее Поставка толщиномера Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048515Подведение итогов не позднее Поставка толщиномера Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка толщиномера

    Начальная цена

    80 471,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПВК
    Все закупки и тендеры ПВК

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.199

    Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840021/name/60180cae3c4b31.89909827

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка толщиномера"

    Кол-во:

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