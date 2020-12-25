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    Главная / Торги / Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 22:0125.12.2020 22:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823426Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье" г. Пермь, ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009823426

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    301

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    20.12.2020 20:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    301__Посуда.zip

    301.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-54

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    lobanov.e.p@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанов Евгений Петрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 22:01 GMT +325.12.2020 22:0125.12.2020 22:01Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823426Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье" г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 22:0125.12.2020 22:0125.12.2020 22:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823426Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье" г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823426Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье" г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной посуды и оборудования для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    2 803 261,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    Классификатор ОКВЭД2

    23.19

    Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828072/name/60014a2b101996.34225565

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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