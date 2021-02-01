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Номер извещения
ГП048514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2175/19.12.20/КО/Э Выполнение работ по декларированию продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
20.12.2020 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по декларированию продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.02.2021 15:30 GMT +301.02.2021 15:3001.02.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048514Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по декларированию продукции Салават
Дата и время вскрытия заявок
01.02.2021 15:3001.02.2021 15:3001.02.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048514Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по декларированию продукции Салават
Подведение итогов не позднее
02.03.2021 14:3002.03.2021 14:3002.03.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048514Подведение итогов не позднее Выполнение работ по декларированию продукции Салават
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по декларированию продукции
Начальная цена
181 084,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
71.20.19.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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