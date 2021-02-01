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    Главная / Торги / 2175/19.12.20/КО/Э Выполнение работ по декларированию продукции

    2175/19.12.20/КО/Э Выполнение работ по декларированию продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2021 15:3001.02.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048514Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по декларированию продукции СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2175/19.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2175/19.12.20/КО/Э Выполнение работ по декларированию продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    20.12.2020 17:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_1.pdf

    Документация_о_закупке_КО__эл.ф_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по декларированию продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.02.2021 15:30 GMT +301.02.2021 15:3001.02.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048514Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по декларированию продукции Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    01.02.2021 15:3001.02.2021 15:3001.02.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048514Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по декларированию продукции Салават

    Подведение итогов не позднее

    02.03.2021 14:3002.03.2021 14:3002.03.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048514Подведение итогов не позднее Выполнение работ по декларированию продукции Салават

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.03.202102.03.2021 14:3002.03.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048514Подведение итогов не позднее Выполнение работ по декларированию продукции Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по декларированию продукции

    Начальная цена

    181 084,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.129

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по декларированию продукции "

    Кол-во: 1

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