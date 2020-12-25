www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048511
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
205/19.12.20/СГНХП/КО/Э Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
20.12.2020 17:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 15:30 GMT +325.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048511Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 15:3025.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048511Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 13:3028.01.2021 13:3028.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048511Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.01.202128.01.2021 13:3028.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048511Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»
Начальная цена
3 908 951,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
71.12.39.114
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.