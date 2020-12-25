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    Главная / Торги / 205/19.12.20/СГНХП/КО/Э Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»

    205/19.12.20/СГНХП/КО/Э Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048511Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048511

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    205/19.12.20/СГНХП/КО/Э

    Наименование закупки

    205/19.12.20/СГНХП/КО/Э Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    20.12.2020 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО_ДЗО__эл._ф_.rar

    Протокол____Вн_074_01_106__от_15.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 15:30 GMT +325.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048511Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 15:3025.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048511Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 13:3028.01.2021 13:3028.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048511Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 13:3028.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048511Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»

    Начальная цена

    3 908 951,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.114

    Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829568/name/60058327b12a21.63801678

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий, археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы по объекту «Строительство установки налива автомобильных цистерн светлыми нефтепродуктами площадки «В» ТСЦ НПЗ ООО «Газпром нефтехим Салават»"

    Кол-во: 1

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