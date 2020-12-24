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Наименование процедуры
Продажа нежилого здания, расположенного по адресу 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
проспект Вернадского, д. 53
Номер извещения
ГП048512
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙГАЗМОНТАЖ
Предмет договора
Продажа нежилого здания, расположенного по адресу 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53
Начальная цена
2154741749.47
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-12-2020 17:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.12.2020 21:00
Дата и время проведения
28.12.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно прилагаемой документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙГАЗМОНТАЖ
Юридический адрес
119415, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы, проспект Вернадского, 53
Контактный телефон
+7 495 782-06-06 доб. 3465
Адрес электронной почты
Chernov_du@ooosgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернов Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Отдел сопровождения тендерных процедур
Адрес эл. почты продавца/инициатора
chernov_du@ooosgm.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 782-06-06 доб. 3465
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119415, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы, проспект Вернадского, 53
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем объявляется участник предложивший наибольшую цену. Организатор оставляет за собой право провести проверку участников, в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами и отказать участнику, не прошедшему данную проверку.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участник должен быть резидентом РФ. В срок до 24.12.2020 включительно внести депозитный взнос в размере 10 000 000,00 руб. по следующим реквизитам: 1. Реквизиты получателя: Наименование предприятия: Полное: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Сокращенное: АО «СГМ» ОГРН 1207700324941 ИНН 9729299794 КПП 997450001 Место нахождения (юридический адрес): 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 53 Фактический адрес: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 53 Тел./факс: (495) 782-06-06 Почтовый адрес: а/я 138, В-331, г. Москва, 119331. Адрес электронной почты (е-mail): info@ooosgm.ru Расчетный счет: № 40702810200990511380 в АО «СМП БАНК» г. Москва, корреспондентский счет № 30101810545250000503, БИК 044525503 2. Основание платежа: «Депозитный взнос за обеспечение участия в конкурсной процедуре № ГП048512, НДС не облагается»
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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