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    Главная / Торги / Продажа нежилого здания, расположенного по адресу 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53

    Продажа нежилого здания, расположенного по адресу 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048512Дата и время окончания срока приема заявок Продажа нежилого здания, расположенного по адресу 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа нежилого здания, расположенного по адресу 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    проспект Вернадского, д. 53

    Номер извещения

    ГП048512

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙГАЗМОНТАЖ

    Предмет договора

    Продажа нежилого здания, расположенного по адресу 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53

    Начальная цена

    2154741749.47

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-12-2020 17:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.12.2020 21:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ДКП_здания_Пр.Вернадского_53__002_.doc

    ЕГРН_здание_10_12_2020.pdf

    Справка_по_зданию.pdf

    ЕГРН_ЗУ_01_09_2020.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно прилагаемой документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙГАЗМОНТАЖ

    Юридический адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы, проспект Вернадского, 53

    Контактный телефон

    +7 495 782-06-06 доб. 3465

    Адрес электронной почты

    Chernov_du@ooosgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернов Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Отдел сопровождения тендерных процедур

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    chernov_du@ooosgm.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 782-06-06 доб. 3465

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    119415, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы, проспект Вернадского, 53

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем объявляется участник предложивший наибольшую цену. Организатор оставляет за собой право провести проверку участников, в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами и отказать участнику, не прошедшему данную проверку.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участник должен быть резидентом РФ. В срок до 24.12.2020 включительно внести депозитный взнос в размере 10 000 000,00 руб. по следующим реквизитам: 1. Реквизиты получателя: Наименование предприятия: Полное: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Сокращенное: АО «СГМ» ОГРН 1207700324941 ИНН 9729299794 КПП 997450001 Место нахождения (юридический адрес): 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 53 Фактический адрес: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 53 Тел./факс: (495) 782-06-06 Почтовый адрес: а/я 138, В-331, г. Москва, 119331. Адрес электронной почты (е-mail): info@ooosgm.ru Расчетный счет: № 40702810200990511380 в АО «СМП БАНК» г. Москва, корреспондентский счет № 30101810545250000503, БИК 044525503 2. Основание платежа: «Депозитный взнос за обеспечение участия в конкурсной процедуре № ГП048512, НДС не облагается»

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Москва
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