Продажа нежилого здания, расположенного по адресу 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53

Победителем объявляется участник предложивший наибольшую цену. Организатор оставляет за собой право провести проверку участников, в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами и отказать участнику, не прошедшему данную проверку.

Требования, предъявляемые к Участнику

Участник должен быть резидентом РФ. В срок до 24.12.2020 включительно внести депозитный взнос в размере 10 000 000,00 руб. по следующим реквизитам: 1. Реквизиты получателя: Наименование предприятия: Полное: Акционерное общество «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Сокращенное: АО «СГМ» ОГРН 1207700324941 ИНН 9729299794 КПП 997450001 Место нахождения (юридический адрес): 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 53 Фактический адрес: 119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 53 Тел./факс: (495) 782-06-06 Почтовый адрес: а/я 138, В-331, г. Москва, 119331. Адрес электронной почты (е-mail): info@ooosgm.ru Расчетный счет: № 40702810200990511380 в АО «СМП БАНК» г. Москва, корреспондентский счет № 30101810545250000503, БИК 044525503 2. Основание платежа: «Депозитный взнос за обеспечение участия в конкурсной процедуре № ГП048512, НДС не облагается»