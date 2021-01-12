2173/19.12.20/КО/Э Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха № 11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация» НПЗ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048510 Уникальный номер закупки Номер закупки 2173/19.12.20/КО/Э Наименование закупки 2173/19.12.20/КО/Э Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство непроходной кабельной эстакады от установки ГО-4 цеха № 11 НПЗ до операторной установки «Изомеризация» НПЗ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор* Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ Юридический адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Почтовый адрес 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30 Контактный телефон +7 34763 9-37-89 Факс +7 34763 9-21-03 Адрес электронной почты 02mai@snos.ru Ф.И.О. контактного лица Молчанов Антон Игоревич Место рассмотрения предложений Салават Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru