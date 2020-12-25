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Номер извещения
32009823387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
463/19.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживание лифтов ПГУ-410
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
20.12.2020 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 15:30 GMT +325.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823387Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтовСалават
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 15:3025.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823387Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтовСалават
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 13:3031.12.2020 13:3031.12.2020 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823387Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтовСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтов
Начальная цена
166 284,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
33.12.15
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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