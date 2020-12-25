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    Главная / Торги / 463/19.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживание лифтов ПГУ-410

    463/19.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживание лифтов ПГУ-410

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823387Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтовСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009823387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    463/19.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    463/19.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживание лифтов ПГУ-410

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    20.12.2020 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_1.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Протокол____Вн_074_01_171__от_19.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 15:30 GMT +325.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823387Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтовСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 15:3025.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823387Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтовСалават

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 13:3031.12.2020 13:3031.12.2020 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823387Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтовСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 13:3031.12.2020 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823387Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтовСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию лифтов

    Начальная цена

    166 284,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833826/name/600d53df71de73.95285063

    24.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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