www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009823392
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора, на оказание охранных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
20.12.2020 17:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-06
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание охранных услуг на период с 15.01.2021 по 31.12.2021г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание охранных услуг на период с 15.01.2021 по 31.12.2021г.
Начальная цена
12 370 216,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
247 404,33 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ханты-Мансийск: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 23, ул. Студенческая 25, ул. Студенческая 27, ул. Студенческая 29, ул. Студенческая 31, Студенческая 15 Б, Студенческая 17 Б, ул. Павла Моденцова д. 6 Пропускной пункт (по ул. Студенческая со стороны Экспоцентра), Пропускной пункт со стороны северной объездной дороги, ул. Студенческая 25, а также прилежащая, огороженная территория. Стационарный круглосуточный пост на участке между южным ограждением территории Ханты-Мансийского аэропорта и северной объездной дороги, мобильный пост.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.