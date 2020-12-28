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Номер извещения
ГП048507
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
409/17.12.20/ПТМ/КО/Э Оказание услуги по соблюдению требований пожарной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
20.12.2020 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги по соблюдению требований пожарной безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048507Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по соблюдению требований пожарной безопасностиСалават
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 15:3028.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048507Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги по соблюдению требований пожарной безопасностиСалават
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 13:3028.01.2021 13:3028.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048507Подведение итогов не позднее Оказание услуги по соблюдению требований пожарной безопасностиСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по соблюдению требований пожарной безопасности
Начальная цена
569 642,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
84.25.11.120
Документация лота
Кол-во: 1
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