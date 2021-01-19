Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания

    сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048502Дата и время окончания срока приема заявок сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания МеждуреченскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048502

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    19.12.2020 18:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__6_ТЗ_ограждение_ЦОФС.pdf

    Приложение__1__Закупочная_Документация_.doc

    Приложение__6___ТЗ_мод.зд._ЦОФС.pdf

    Приложение_2_Договор__поставки_форма.rtf

    Приложение__3____проект_спецификацииЮК.xls

    Приложение__4_СИСТЕМА_КОНТРОЛЯ_РАБОТЫ_С_КОНТРАГЕНТАМИ.doc

    Приложение__5__Реквизиты_грузополучателя___копия.doc

    Приложение__6__Техническое_задание_мод.зд._ОФК.pdf

    Приложение__6__ТЗ_ограждение_ОФК.pdf

    Приложение__6_ТЗ_двери.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-25-47

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    solopovaav@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Солопова Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 11:00 GMT +319.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048502Дата и время окончания срока приема заявок сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2021 08:0031.03.2021 08:0031.03.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048502Подведение итогов не позднее сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 08:0031.03.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048502Подведение итогов не позднее сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7014

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877, Кемеровская область город Междуреченск, южная промзона Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    42.99.19.149

    Ограды (заборы) и ограждения прочие

    25.99.99.218

    Услуги по изготовлению памятников, ограждений, ворот из металла по индивидуальному заказу населения

    25.11.23.140

    Площадки с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение__6__Техническое_задание_мод.зд._ОФК.pdf

    19.01.2021

    Приложение__6_ТЗ_ограждение_ЦОФС.pdf

    19.01.2021

    Приложение__6___ТЗ_мод.зд._ЦОФС.pdf

    19.01.2021

    Приложение__6_ТЗ_двери.pdf

    19.01.2021

    Приложение__6__ТЗ_ограждение_ОФК.pdf

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Секция заграждения 2200*3130"

    Кол-во: 256

    "Позиция 2"

    "Опора металлическая ограждения 82*80*2мм ДАБР 305622.091-02"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Ворота ограждения металлические 4500мм*2200мм ДАБР 425711.119-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Калитка металлическая 1090мм*2000мм ДАБР 425711.121"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Комплект козырькового заграждения КЗР-125 САО-500V"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Проволока армированная колючая АКЛ-500С d=2.5мм"

    Кол-во: 865

    "Позиция 7"

    "Решетка противоподкопная РЗ 449.00.000-05х500мм металл"

    Кол-во: 855

    "Позиция 8"

    "Ворота откатные 12000ммх2200мм ДАБР 425711 088-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Дверь ДСН А Оп Прг Пр Н УЗ МЗ 2100*900 (ГОСТ 31173-2016)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Дверь ДСН А Оп Прг Л Н УЗ МЗ 2100*900 (ГОСТ 31173-2016)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Здание модульное 4500*2400*2700мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Здание модульное 6000*2400*2700мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Секция заграждения 2200*3130"

    Кол-во: 191

    "Позиция 14"

    "Опора металлическая ограждения 82*80*2мм ДАБР 305622.091-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Ворота ограждения металлические 4500мм*2200мм ДАБР 425711.119-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Калитка металлическая 1090мм*2000мм ДАБР 425711.121"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Комплект козырькового заграждения КЗР-125 САО-500V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Проволока армированная колючая АКЛ-500С d=2.5мм"

    Кол-во: 2393

    "Позиция 19"

    "Решетка противоподкопная РЗ 449.00.000-05 x500мм металл"

    Кол-во: 2393

    "Позиция 20"

    "Козырьковое ограждение КЗР БАО-500V"

    Кол-во: 14

    "Позиция 21"

    "Ворота откатные металлические 4500мм*2200мм ДАБР 425711 088-20)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Ворота распашные металлические 6000мм*2200мм ДАБР425711 119-08"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НИИЭМ
    Запрос (ценовых) котировок № 32111010890
    Монтаж ограждения на территории АО «НИИЭМ»
    Монтаж ограждения на территории АО «НИИЭМ»
    582970
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 758 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211083605
    на право заключения договора на поставку деталей соединительных для полиэтиленовых труб (020-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку деталей соединительных для полиэтиленовых труб...
    594056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    110 127 990
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211083604
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ХМАО, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН)
    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ...
    594065
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    4 035 932
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211083656
    МИ №229/МИ - Договор на оказание услуг по оценке объекта для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100835)
    МИ №229/МИ - Договор на оказание услуг по оценке объекта для нужд Публичное акционерное...
    594072
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 950 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211047844
    КО №1116/КО - Поставка запорной арматуры 292/78/2022 для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1116/КО - Поставка запорной арматуры 292/78/2022 для нужд Общество с ограниченной...
    588471
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    13 612 528
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213464
    Запрос предложений. Запорная арматура
    Запрос предложений. Запорная арматура
    588020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП225615
    Открытый редукцион № ОР22-01-04: «Поставка серверного оборудования HPE для нужд Банка ГПБ (АО)»
    Открытый редукцион № ОР22-01-04: «Поставка серверного оборудования HPE для нужд Банка ГПБ...
    591779
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГСП-7»
    Попозиционная № АП013832
    Поставка кранов шаровых для выполнения работ по капитальному ремонту объекта «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 96.0 от 1331-1426 км ДУ 1400» (инв. № 000441 ПАО «Газпром») - капитальный ремонт методом замены труб на участке км 1216/480 – 1241/505 (25 км). Сосногорское ЛПУМГ для нужд ООО «ГСП-7»
    Поставка кранов шаровых для выполнения работ по капитальному ремонту объекта «Магистральный...
    591688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить