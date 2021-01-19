www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048502
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
19.12.2020 18:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-25-47
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
solopovaav@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Солопова Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 11:00 GMT +319.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048502Дата и время окончания срока приема заявок сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.03.2021 08:0031.03.2021 08:0031.03.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048502Подведение итогов не позднее сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сетчатое ограждения и модульные здания согласно тех.задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7014
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877, Кемеровская область город Междуреченск, южная промзона Складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
42.99.19.149
25.99.99.218
25.11.23.140
Документация лота
Кол-во: 256
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 865
Кол-во: 855
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 191
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2393
Кол-во: 2393
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.