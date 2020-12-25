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    Главная / Торги / Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823219Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск» АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009823219

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    19.12.2020 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___75_2020_Мультивен_запрос_котировок.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8

    Почтовый адрес

    163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10

    Контактный телефон

    +7 818 263-17-21

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhaero.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Печурина Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823219Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск» Архангельск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823219Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск» Архангельск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 17:0025.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823219Подведение итогов не позднее Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск» Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»

    Начальная цена

    5 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 (единица)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Место поставки товара по адресу местоположения лизингополучателя: 163053,г. Архангельск, территория Аэропорт «Талаги».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Авансовый платеж 30% от цены предмета лизинга. - Выкупная цена на конец срока лизинга: не более 0,05% от цены поставщика автотранспортного средства. - Порядок оплаты: ежемесячные лизинговые платежи оплачиваются в сроки и в размере, указанном в графике платежей предложенный лизингодателем. - Вид графика лизинговых платежей: аннуитетный. - Поставщик автомобиля: определяется лизингодателем. - Балансодержателем предмета лизинга является лизингодатель. Предмет лизинга регистрируется в органах ГИБДД и иных государственных органах лизингополучателем. - Срок передачи предмета лизинга в собственность лизингополучателя – не более 5 рабочих дней с момента оплаты лизингополучателем выкупной цены при условии оплаты всех лизинговых платежей. - гарантия качества на поставляемое автотранспортное средство; - наличие сертифицированных центров по гарантийному, послегарантийному, сервисному обслуживанию товара в городе Архангельске. - обеспечение сохранности при транспортировке и хранении.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8

    163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10

    Классификатор ОКПД2

    64.91

    Услуги по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

    Классификатор ОКВЭД2

    64.91

    Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

    Документация лота

    Извещение___75_2020_Мультивен_запрос_котировок.doc

    19.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)"

    Кол-во: 1.00000

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