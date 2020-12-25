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Номер извещения
32009823219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
19.12.2020 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8
Почтовый адрес
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10
Контактный телефон
+7 818 263-17-21
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@arhaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Печурина Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823219Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск» Архангельск
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823219Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск» Архангельск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля Multivan Highline 2.0 TDI или «эквивалент» для нужд АО «Аэропорт Архангельск»
Начальная цена
5 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 (единица)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Место поставки товара по адресу местоположения лизингополучателя: 163053,г. Архангельск, территория Аэропорт «Талаги».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10
64.91
64.91
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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