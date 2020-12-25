Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- Авансовый платеж 30% от цены предмета лизинга. - Выкупная цена на конец срока лизинга: не более 0,05% от цены поставщика автотранспортного средства. - Порядок оплаты: ежемесячные лизинговые платежи оплачиваются в сроки и в размере, указанном в графике платежей предложенный лизингодателем. - Вид графика лизинговых платежей: аннуитетный. - Поставщик автомобиля: определяется лизингодателем. - Балансодержателем предмета лизинга является лизингодатель. Предмет лизинга регистрируется в органах ГИБДД и иных государственных органах лизингополучателем. - Срок передачи предмета лизинга в собственность лизингополучателя – не более 5 рабочих дней с момента оплаты лизингополучателем выкупной цены при условии оплаты всех лизинговых платежей. - гарантия качества на поставляемое автотранспортное средство; - наличие сертифицированных центров по гарантийному, послегарантийному, сервисному обслуживанию товара в городе Архангельске. - обеспечение сохранности при транспортировке и хранении.