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    Главная / Торги / Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам на Орехово- Ермаковском и Южно- Киняминском месторождениях

    Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам на Орехово- Ермаковском и Южно- Киняминском месторождениях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823208Дата и время окончания срока приема заявок Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам на Орехово- Ермаковском и Южно- Киняминском месторожденияхНоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009823208

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам на Орехово- Ермаковском и Южно- Киняминском месторождениях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    19.12.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Юлия Стефановна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам на Орехово- Ермаковском и Южно- Киняминском месторождениях

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823208Дата и время окончания срока приема заявок Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам на Орехово- Ермаковском и Южно- Киняминском месторожденияхНоябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Организация общественного питания и обеспечение горячим питанием работников по спискам на Орехово- Ермаковском и Южно- Киняминском месторождениях

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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