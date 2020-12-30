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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009823195
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказания услуг по охране объекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
19.12.2020 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Контактный телефон
+7 499 750-40-50 доб. 1353
Факс
+7 499 750-40-50 доб. 1449
Адрес электронной почты
zakupki@npoit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царькова Екатерина Борисовна
Место рассмотрения предложений
Королёв
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране объекта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823195Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране объекта Королёв
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823195Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по охране объекта Королёв
Подведение итогов не позднее
12.01.2021 14:0012.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823195Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объекта Королёв
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране объекта
Начальная цена
12 489 526,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
624 476,31 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ИТ
Все закупки и тендеры АО НПО ИТ
Адрес местонахождения
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Кол-во:
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