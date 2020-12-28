Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металлопроката из алюминия российского производства

    Поставка металлопроката из алюминия российского производства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката из алюминия российского производстваУльяновскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009823158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката из алюминия российского производства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    19.12.2020 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Извещение_ОЗК___291_1640_2020.doc

    2._Документация_ОЗК___291_1640_2020.doc

    3._Протокол_подведения_итогов__32009823158_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Ульяновский механический завод
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Юридический адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Почтовый адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Контактный телефон

    +7 8422 40-74-34

    Факс

    +7 8422 40-74-34

    Адрес электронной почты

    oozd@aoumz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриев Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката из алюминия российского производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 17:00 GMT +328.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката из алюминия российского производстваУльяновск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 17:0028.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823158Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката из алюминия российского производстваУльяновск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 21:0030.12.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823158Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката из алюминия российского производстваУльяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката из алюминия российского производства

    Начальная цена

    1 060 046,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Ульяновский механический завод»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УМЗ
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Адрес местонахождения

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Классификатор ОКПД2

    24.42

    Алюминий

    Классификатор ОКВЭД2

    24.42

    Производство алюминия

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823047/name/5fec125b746c12.95542276

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 2600.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014091
    524/КО - Алюминий вторичный для нужд АО "НЗЛ" (LN1730)
    524/КО - Алюминий вторичный для нужд АО "НЗЛ" (LN1730)
    592789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 222 729
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013574
    Поставка алюминиевого проката (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского НПЗ АО «Газпромнефть ОНПЗ» для нужд АО «Газстройпром»
    Поставка алюминиевого проката (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории...
    590708
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Запрос предложений № ГП103725
    ценовой запрос на поставку запасных частей для контейнеров (тЗ во вложении).
    ценовой запрос на поставку запасных частей для контейнеров (тЗ во вложении).
    454423
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.03.2021 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ММК
    Попозиционная № ГП605276
    АЛЮМИНИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ФРАКЦИЯ 40-70 мм
    АЛЮМИНИЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ФРАКЦИЯ 40-70 мм
    55982
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.05.2016 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить