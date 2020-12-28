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Номер извещения
32009823158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката из алюминия российского производства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
19.12.2020 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Почтовый адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Контактный телефон
+7 8422 40-74-34
Факс
+7 8422 40-74-34
Адрес электронной почты
oozd@aoumz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката из алюминия российского производства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 17:00 GMT +328.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката из алюминия российского производстваУльяновск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 17:0028.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823158Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката из алюминия российского производстваУльяновск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката из алюминия российского производства
Начальная цена
1 060 046,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
24.42
24.42
Документация лота
Кол-во: 2600.00000
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