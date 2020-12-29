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    Главная / Торги / Ремонт железнодорожного крана КЖДЭ-25

    Ремонт железнодорожного крана КЖДЭ-25

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 06:0029.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828482Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт железнодорожного крана КЖДЭ-25620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009828482

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    746/63-А

    Наименование закупки

    Ремонт железнодорожного крана КЖДЭ-25

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    21.12.2020 20:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Извещение

    Проект договора

    ремонт_крана_железнодорожного_25т..xlsx

    Извещение_о_внесении_изменений__ред2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт железнодорожного крана КЖДЭ-25

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828482Подведение итогов не позднее Ремонт железнодорожного крана КЖДЭ-25620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт железнодорожного крана КЖДЭ-25

    Начальная цена

    3 452 844,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после согласования Заказчиком следующих документов: - Акт выполненных работ; - Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2); - Справки о стоимости работ (форма КС-3); - Счет на оплату; - Счет-фактура.; Однократная закупка; Все Работы должны быть выполнены Исполнителем не позднее 30.09.2021г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонтные работы по ремонту ж/д крана КЖДЭ-25, рег. №32785"

    Кол-во: 1

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