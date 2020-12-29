Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после согласования Заказчиком следующих документов: - Акт выполненных работ; - Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2); - Справки о стоимости работ (форма КС-3); - Счет на оплату; - Счет-фактура.; Однократная закупка; Все Работы должны быть выполнены Исполнителем не позднее 30.09.2021г.