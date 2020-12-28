Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Условия и сроки оплаты: оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД), сертификатом соответствия ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011 денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однократная закупка; 3. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя.