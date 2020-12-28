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    Главная / Торги / Поставка тележек

    Поставка тележек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823080Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009823080

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    747/63-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка тележек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    19.12.2020 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    32009823080_ПР.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тележек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 06:00 GMT +328.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823080Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 06:0028.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009823080Дата и время вскрытия заявок Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 16:0012.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823080Подведение итогов не позднее Поставка тележек620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тележек

    Начальная цена

    479 220,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Условия и сроки оплаты: оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), паспорт на товар, денежными средствами на расчетный счет поставщика. 2. 1.1 В случае если Поставщик, является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору в размере 100% от стоимости поставленного товара не более 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), паспорт на товар, денежными средствами на расчетный счет поставщика.. В случае применения указаного пункта иной срок оплаты установленный Договором, не применяется.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 50 (Пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора. Поставка должна быть произведена единовременно, в случае частичной отгрузки требуется письменное согласие Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.260

    Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826922/name/5fffb68c21f772.57558784

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидравлическая тележка JC20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Гидравлическая тележка JF-1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Подъемник двухстоечный Trommelberg TST55W (5.5 т)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ручной штабелер SDF 1516, нагрузка 1500кг, высота подъема 1600мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Тележка DE-450"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Двухколесная ручная тележка СИБРТЕХ HT 1805"

    Кол-во: 2

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