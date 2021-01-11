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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту сооружения 175 (насосная станция оборотного водоснабжения) пл.200

    Выполнение работ по ремонту сооружения 175 (насосная станция оборотного водоснабжения) пл.200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009823017Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту сооружения 175 (насосная станция оборотного водоснабжения) пл.200 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009823017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту сооружения 175 (насосная станция оборотного водоснабжения) пл.200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    19.12.2020 10:43

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документаци_аукцион_РПЗ_2222.docx

    Извещение_аукцион_РПЗ_2222.docx

    Прил.__1_к_ТЗ._Акт_тех._сост.pdf

    Прил.__2_к_ТЗ._Ведомость_работ.pdf

    Прил.__3_к_ТЗ.Смета.pdf

    раздел_8_Извещения_о_проведении_закупки__проект_договора_.doc

    раздел_9_Извещения_о_проведении_закупки__техническое_задание_.docx

    3._Протокол_рассмотрения_вторых_частей__подведения_итогов__РПЗ_2222___на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.evseev@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеев Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту сооружения 175 (насосная станция оборотного водоснабжения) пл.200

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009823017Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту сооружения 175 (насосная станция оборотного водоснабжения) пл.200 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту сооружения 175 (насосная станция оборотного водоснабжения) пл.200

    Начальная цена

    178 651,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830490/name/6006c9f38f1fa1.74895544

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1.00000

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