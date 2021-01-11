Выполнение работ по ремонту сооружения 175 (насосная станция оборотного водоснабжения) пл.200

Выполнение работ по текущему ремонту помещений санузлов и душевой в бизнес зале МВЛ, помещений ЗПК ВВЛ с ремонтом санузлов и заменой дверей, расширение помещения женского санузла в секторе В2 в здании Аэровокзала (инв. № МА-010027) для нужд АО «Международный аэропорт Сочи».